السياحة: نقل كنوز الملك توت عنخ آمون إلى المتحف المصرى الكبير (صور)

جدة - نرمين السيد - وألقى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كلمة بالفعالية رحب خلالها بالحضور، معربا عن سعادته للتواجد اليوم فى محافظة الأقصر للاحتفال بذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبى توت عنخ آمون أشهر ملوك مصر، وسعادته بأن يكون بين هذا الجمع من علماء الآثار وعلماء المصريات المشهورين من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذا الاكتشاف الأثرى الفريد وضع مصر فى مقدمة الحضارة والتاريخ فى العالم وعلم الآثار والثقافة، لافتاً إلى أن الحضارة المصرية العريقة فتنت العالم أجمع ولا زالت تبهره.

وأشار الوزير إلى أن كنوز الملك توت عنخ آمون التى استحوذت منذ عام 1922 على خيال العالم، حيث تحكى كل قطعة قصة عن حياة أشخاص عاشوا قبل آلاف السنين.

ولفت الوزير إلى أنه من المقرر أن يتم نقل كنوز الملك توت عنخ آمون من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف المصرى الكبير ليتم عرضها كاملة لأول مرة به بعد افتتاحه.

وأشار إلى أن هذه الكنوز قد جابت العالم وأبرزت روعة مصر القديمة مما أعطى لهم لمحة عما يمكنهم رؤيته عند زيارتهم لمصر، فالملك توت عنخ آمون أصبح أسطورة وسفيراً عالمياً لمصر.

وتحدث الوزير عن التقرير الذى نشره موقع ناشيونال جيوجرافيك والذى اختار مصر ضمن 25 مكان وتجربة مذهلة لعام 2023، وطلبت من القراء زيارة كنوز الملك توت عنخ آمون فى المتحف المصرى الكبير وطريق الكباش بالأقصر.

واستعرض الوزير فى حديثه أهمية قطاع السياحة والآثار فى مصر والذى يعتبر من أهم القطاعات الحيوية بها، لافتاً إلى أن صناعة السياحة بطبيعتها صناعة خدمية وكثيفة العمالة ومتشابكة مع العديد من الصناعات التكميلية الأخرى، وبالتالى تعد السياحة ركيزة أساسية فى توفير فرص العمل.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار بصدد إطلاق استراتيجية وطنية لزيادة حجم أعداد السياحة الوافدة بنسبة 25٪ -30٪ سنوياً، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية جاءت بناء واستكمالاً لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وسترتكز محاورها الرئيسية على الطيران وأهمية رفع القدرة الاستعابية للمطارات، وتحسين التجربة السياحية ، وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

من جانبه، أكد عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن تنظيم الهيئة لهذه الاحتفالية بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون يأتى ضمن الفعاليات المتنوعة التى تحرص الهيئة على تنظيمها تماشياً مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحى المصرى ولإظهار تميزه وتنوعه وأنه مقصد متجدد نابض بالحياة والنشاط.

وأوضح أنه بهذه المناسبة، قامت الهيئة أيضاً بإطلاق فيلم ترويجى قصير عن الملك توت عنخ آمون يبرز شهرته الكبيرة حول العالم، مشيراً إلى أن هذا الفيلم تم إذاعته خلال فعاليات الاحتفالية.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات الهامة يعتبر فرصة طيبة لإلقاء الضوء على المقومات السياحية والأثرية الفريدة التى يتمتع بها المقصد السياحى المصرى وتجذب نظر الكثيرين حول العالم.

وشهدت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة قدمها أوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجى، والسبانرو دينا إسكندر، وسبرانو لورا ميخائيل، والتينور جوزيف قزمان.

حضر الاحتفالية الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والدكتور ديفيد انديرسون رئيس مركز البحوث الأمريكى، والدكتورة لويز برتينى المدير التنفيذى لمركز البحوث الأمريكى بمصر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ومركز البحوث الأمريكى، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

كما حضر مجموعة من سفراء الدول الأجنبية المختلفة بالقاهرة من بينهم المملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا والمكسيك وكرواتيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وتشيلى وسنغافورة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والمستشار الثقافى الكندى، وعدد من رؤساء المعاهد الأثرية الأجنبية فى مصر، وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية، وعدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب من عدد من الدول ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية.