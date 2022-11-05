أستراليا تعين كريستين تيلى سفيرة جديدة لتغير المناخ لترؤس وفدها بقمة cop 27

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بينى وونج - فى بيان صحفى اليوم - أن "تيلى ستكون ضمن وفد أستراليا، الذى يترأسه وزير التغير المناخى والطاقة الأسترالى كريس بوين؛ لحضور مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" فى شرم الشيخ".

وتابعت قائلة: "أستراليا تحاول اتخاذ التدابير اللازمة لحل أزمة المناخ العالمية، وبمشاركتها فى مؤتمر الامم المتحدة كوب 27، ستكون جزءا من الحل العالمى".

وأشارت وونج إلى أن تيلى ستقود مشاركة أستراليا الدولية فى مجال المناخ، والعمل مع الشركاء لتوفير فرص عمل فى مجال الاقتصاد الأخضر.

وأضافت أنه "بالإضافة إلى لعب دورنا فى الحد من الانبعاثات، تركز أستراليا - أيضا - على مساعدة جيرانها فى التعامل مع حالة الطوارئ المناخية ورفع أصوات وأولويات دول منطقة المحيط الهادئ على المسرح العالمى".

ومن المقرر أن يمثل وزير التنمية الدولية الأسترالى بات كونروى، رئيس الوزراء الأسترالى فى قمة شرم الشيخ للتركيز على التعامل مع شركاء أستراليا فى المحيط الهادئ كما ستحضر القمة مساعدة وزير التغير المناخى والطاقة الأسترالى جينى مكاليستر.

وينطلق مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP27"، غدا الأحد، بمدينة شرم الشيخ، والذى تستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر الجارى، والذى يعد فرصة هامة للنظر فى آثار التغير المناخى فى الدول النامية بشكل عام وإفريقيا بشكل خاص، وكذلك لتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015، ولتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من تغير المناخ.