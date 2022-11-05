نجاح 3 منشآت صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر من إجتياز...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - نجحت 3 وحدات طب أسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر ، وهم وحدات طب أسرة(( أرمنت الوابورات، الحلة، زرنيخ ))، في إجتياز معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا.

وبذلك يكون وصل عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر ، والتي تم تسجيلها حتى الآن، إلى 42 منشأة منهم 8 مركزًا ووحدة طب أسرة، والتي تقدم خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر حتى الآن.

وتخدم وحدة طب أسرة «أرمنت الوابورات» 10750 فرد بواقع 3020 أسرة ، كما تم إجراء أكثر من 2900 فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت مايُقرب من 16 ألف خدمة طبية حتي الآن.

فيما تخدم وحدة صحة أسرة «الحلة» 13.100 ألف فرد بواقع 3990 أسرة ، وتم إجراء 12.150 ألف فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت ما يُقرب من 45.5 ألف خدمة طبية حتى الآن.

وتخدم وحدة طب أسرة «زرنيخ» حوالى 13.800 ألف فرد بواقع 3760 أسرة، وتم إجراء 13.075 ألف فحص شامل من خلال الوحدة، وقدمت ما يُقرب من 52.5 ألف صحية حتى الآن.

هذا، وتقدم وحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، كافة خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، منهم طب الأسرة، تنظيم الأسرة، الطوارئ، عيادة الأسنان ، الصيدلية، المعمل، الفحص الشامل، التطعيمات.

فيما يُعد نجاح تسجيل المنشآت ضمانة لتقديم خدمات صحية ذات جودة لإرضاء منتفعي المنظومة الجديدة، كما تحرص هيئة الرعاية الصحية دائمًا على استمرارية رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة بمنشآتها وتطويرها بشكل مستمر، لضمان وصولها لدرجة الاعتماد القومية GAHAR 2021 والمعترف بها من الإسكوا العالمية.