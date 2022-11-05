تزامنا مع قمة المناخ.. زراعة 485 ألف شجرة بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن قيام مركز بحوث الصحراء والإدارة المركزية للتشجير وقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية بإهداء المحافظات 185 ألف شجرة فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، زراعة 100 مليون شجرة، وتزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27، المقرر انطلاقها غدا بـ شرم الشيخ وتستمر حتى 18 نوفمبر الجارى.





وأضاف القصير أن وزارة الزراعة من خلال الإدارة المركزية للتشجير قامت بزراعة 300 ألف شجرة

فى بعض الغابات الشجرية والمناطق المحيطة بالمشاتل التابعة للوزارة، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية التى تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، من خلال التوسع فى التشجير نظرا لما له من فؤائد عديدة بيئية وجمالية واقتصادية، مع الأخذ فى الاعتبار زراعة الأشجار فى الأماكن الملائمة وبالأعداد المناسبة التى ستؤدى دورها الجمالى والبيئى وتقلل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار القصير إلى أن المبادرة تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ومن ناحيته، قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إنه يمكن الاستفادة من مبادرة "100 مليون شجرة" لتكون استثماراً مفيداً يسهم فى الحد من التغيرات المناخية.

وأضاف أن المردود والآثار الإيجابية المتوقعة من تنفيذ المبادرة تسهم فى تقليل تأثير الاحتباس الحرارى عن طريق التخلص من ثانى أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين وتقليل درجة حرارة الجو، وتنقية الهواء وتحسين جودته مع المساهمة فى انخفاض تآكل التربة وأيضا المحافظة على التنوع البيولوجى من طيور وحشرات وحيوانات مما يؤدى لتحسين التنوع الحيوى لمناطق الزراعة وكذلك منع جريان المياه والمحافظة على التربة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس الأربعاء الماضى كان قد شهد مراسم توقيع عقدى اتفاق، بين وزارة التنمية المحلية من جانب، وكُلِ من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الدولة للإنتاج الحربى، ممثلة فى شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، من جانب آخر، بشأن توريد نحو 5 ملايين شجرة مُستهدف زراعتها بالمُحافظات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وقام بالتوقيع على عقدى الاتفاق: المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس عبد المنعم عبد الحميد هنداوى، رئيس مجلس إدارة شركة "المعصرة" للصناعات الهندسية، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربى.