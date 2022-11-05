قطار دعم الحوار الوطنى يتحرك.. جولات للتنسيقية فى المحافظات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز تلك الجولات. ونظمت التنسيقية، لقاءً مع طلاب جامعتى القاهرة وحلوان وشباب مديرية الرياضة بالجيزة، كما تم عقد جلسة نقاشية بنادى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة، والمشاركة فى ندوة العمل المناخى بكلية التمريض بجامعة الإسكندرية.

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