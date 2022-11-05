وزير الدفاع يتفقد أعمال تطوير مستودع رئيسى لإدارة المهندسين العسكريين

جدة - نرمين السيد - تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير آداء القوات المسلحة. وقام القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية، شاهد خلالها أعمال التطوير التى تمت داخل المستودع؛ وفقاً لأحدث النظم التى تواكب التقدم التكنولوجى فى مجالات التسليح العالمية. ونقل الفريق أول محمد زكى تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات، والارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية، والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والإستعداد لتنفيذ أى مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف. كما أكد ضرورة الارتقاء بالمستوى العلمى والفكرى لأفراد القوات المسلحة؛ ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على جميع المستويات، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية؛ لحماية حدود الدولة الاستراتيجية وتنفيذ المهام، التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

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