حياة كريمة وأبو هشيمة الخير يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لدعم 14 ألف أسرة بمحافظة بني سويف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 02:30 مساءً - وقعت صباح اليوم السبت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة أبو هشيمه الخير، لتقديم الدعم النقدي لنحو 14 ألف أسرة ضمن الأولي بالرعاية بمحافظة بني سويف.

ومن جانبها قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ان هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين المؤسستين فسبق وتم تجهيز فتيات يتيمات بالتعاون بين المؤسستين ضمن مبادرة يدوم الفرح.

وأوضحت أنه تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتعزيز حزم الحماية الاجتماعية، يتم تدشين بروتوكول التعاون اليوم لدعم 14 ألف أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة بني سويف، مشيرةً إلى أن هذه الحوالات سيتم استلامها عن طريق البريد المصري .

ومن جانبه توجه النائب أحمد أبو هشيمه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يعلم الجميع كيفية مساندة الأسر في المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد أبو هشيمة ان التعاون مستمر مع مؤسسة حياة كريمة ، وهدفه الأساسي المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدة الأسر على مواجهة تحديات هذه المرحلة الصعبة.

وأشار أبو هشيمه إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف دعم 14 ألف أسرة في محافظة بني سويف ،التي يعتز بتمثيلها في مجلس الشيوخ، والعمل لخدمتها منذ أكثر من 10 سنوات.، وأكد أبو هشيمه أن هناك زيارة للمحافظة في احتفالية كبيرة نهاية شهر نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الأستاذة آية عمر رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حياة كريمةو د/ ندى المياطي رئيس القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة وأ/ ندا خضر رئيس قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات بمؤسسة حياة كريمة وآلاء حسن مسئول التسويق والعقيد/ حسني التميمي والعقيد/ احمد حميد والعقيد/ محمد زهران والعقيد/ ممدوح مصطفى اسماعيل.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعي مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع شركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدني سعيًا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.