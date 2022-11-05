وزير التموين: مخزون القمح يكفي 5.1 شهر والسكر 4.3 شهر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 02:30 مساءً - أكد الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تمتلك احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، حيث تمتلك الوزارة كميات من القمح تكفي احتياجات المواطنين، لمدة تصل إلى 5.1 شهر.

وأضاف المصيلحي، خلال جولة تفقدية عَلى منافذ شركتى المصرية لتجارة الجملة، وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، للاطمئنان عَلى توافر السلع والمنتجات الغذائية، أن الوزارة لديها احتياطي من السكر يكفي احتياجات المواطنين لمدة 4.3 شهر، بجانب قرب حلول موسمي توريد القصب والبنجر خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

وتوفر وزارة التموين الدقيق الفاخر استخراج 72%؜ للمخابز السياحية بسعر 10 آلاف جنيه للطن، حيث يتم توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% لأصحاب المخابز السياحية لإنتاج الفينو والخبز الحر "الخبز السياحي"، على أن تقوم المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر من المطاحن والمستودعات بالتقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات

واشترطت وزارة التموين بأن تلتزم المخابز السياحية بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، وأن تقوم المخابز بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة، وسيكون سعر رغيف الفينو 40 جراما بـ 75 قرشا، 60 جراما بجنيه واحد، والخبز السياحى وزن 75 جراما بجنيه واحد، ويعاقب من يخالف الأوزان والأسعار الواردة بالقرار بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه ،ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب فى أسعار السلع وأسعار الخبز الفينو المقررة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، حيث تقوم سيارات الضبطية القضائية التابعة لجهاز حماية المستهلك بالمرور عَلى الاسواق للتصدى للمخالفات