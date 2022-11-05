محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف في ليفربول خلال شهر أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 02:30 مساءً - حصد النجم المصرى محمد صلاح جائزة أفضل هدف مع ليفربول الإنجليزي خلال شهر أكتوبر الماضى، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2022-23.

ونشر حساب ليفربول هدف الفرعون وعلق عليه، "أفضل هدف فى شهر أكتوبر هو للملك المصرى فى شباك مانشستر سيتي متعة ملكية ليفربولية".

وأحرز الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الهدف رقم 100 فى مسيرته الكروية في البريميرليج بقدمه اليسرى، بعدما سجل هدف الفوز على حساب مانشستر سيتي، ليقطع بذلك فترة زمنية كبيرة عن آخر أهدافه التي سجلها في البريميرليج.

ونجح محمد صلاح في تسجيل 3 أهداف خلال الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، 2 من بينهم بالقدم اليسرى وهدف بالرأس ما ساهم استعادة الريدز لبريقه في البريميرليج.

وإجمالا سجل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 100 هدف بالقدم اليسرى، و7 أهداف بالرأس، 16 هدفا بالقدم اليمنى، و18 ضربة جزاء، فيما بلغت صناعته للأهداف حتى الآن 50.

حصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي التى أقيمت على ملعب آنفيلد بالجولة 11 من البريميرليج.

وخاض نجمنا المصري محمد صلاح المباراة من البداية وقدم أداء جيدا، حيث سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 وكان نجم اللقاء الأول.

وأعلن الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر الموقع الرسمي، حصول محمد صلاح على جائزة رجل المباراة، متفوقًا على أليسون بيكر، بتصويت الجماهير.

محمد صلاح فاز بنسبة 61.5%، متفوقًا على أليسون صاحب الـ11.9%، باكتساح للنجم المصري بعد هدفه الحاسم في مباراة السيتي.

وجاء الهدف الأول والوحيد في الدقيقة 75 عن طريق النجم المصري محمد صلاح من انفراد بالمرمى، ليسجلها النجم المصري ببراعة.