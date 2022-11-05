مصر للطيران للخدمات الأرضية تستقبل وفدا إسبانيًا قادما من برشلونة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 02:29 مساءً - استقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية اليوم السبت أولى رحلات شركة Vueling الإسبانية القادمة من برشلونة من طراز A320 NEO، والتي تعد من أكبر شركات الطيران الأوروبية.

وحرص فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية - وفقا لبيان - على الترحيب بأطقم الشركة وتقديم الخدمة الأرضية للطائرة علي أعلي مستوي، حيث إنه من المقرر أن تسير شركة Vueling الإسبانية 6 رحلات أسبوعياً إلي القاهرة من أكثر من مدينة أوروبية وذلك مع بداية التشغيل، ومن المخطط زيادة الرحلات خلال الموسم الشتوي.

يشار إلى أن شركة Vueling الإسبانية تعاقدت مع شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية من خلال وكالة نيوستار. وقد سبق أن قامت الشركة الاسبانية بتسيير رحلات إلى مطار برج العرب أول أبريل الماضي.