وزير الصحة يتفقد مستشفى الواسطى ويوجه برفع كفاءته والإلتزام بجداول الصيانة الدورية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 02:29 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مستشفى الواسطى المركزي، للتأكد من انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، ومتابعة معدلات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد، وتحقيق لرؤية «مصر 2030».

تأتي زيارة الوزير ضمن سلسلة من الجولات الدورية التي تشمل جميع محافظات الجمهورية، لتفقد المنشآت الطبية والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير كافة السبل والإمكانيات اللازمة لتذليل أي تحديات أو عقبات قد تواجه سير العمل بالقطاع الصحي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، تفقد قسم الأشعة المقطعة والـ X Ray، حيث وجه برفع كفاءة واستحداث أجهزة الأشعة، كما تفقد قسم الغسيل الكلوي، والذي يعمل بقوة 44 ماكينة، ويجري 64 جلسة غسيل كلوي يوميا، بالإضافة إلى تفقد صيدلية المستشفى للتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير وجه برفع كفاءة أقسام ووحدات المستشفى، وفقا لاحتياجات كل قسم على حدة، وتحديث وتطوير كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية، كما وجه بالإلتزام بجداول الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، وشبكات الصرف الصحي، والمياه، والكهرباء.

وأضاف أن الوزير التقى بعدد من المرضى، واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم، حيث وجه بسرعة إصدار قرار علاج على نفقد الدولة لإجراء عملية جراحية، لإحدى المريضات بقسم الاستقبال، كما وجه بتيسير إجراءات دخول المرضى، منعا للتزاحم والتدافع بين المترددين على المستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على تفقد غرف الإقامة الداخلية، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والتأكد من حصولهم على أفضل خدمة طبية، إلى جانب التأكد من تواجد الفرق الطبية على مدار الـ 24 ساعة، موجها بتوزيع الأطباء والتمريض داخل المستشفى، وفقا لاحتياجات كل قسم، بما يساهم في سد أي عجز وتحقيق التكامل بالمستشفى.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير اختتم جولته داخل المستشفى بتفقد أعمال إنشاء مبنى مجمع الإمداد الطبي الإقليمي بفرع بني سويف «المخزن الاستراتيجي»، والذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، على مساحة 1200 متر مربع، وتضم المخزن بمساحة المبني على 300 متر مربع، ويتكون من 3 أدوار، مؤكدا أهمية المخزن لكونه يخدم المنشآت الطبية في محافظات الإقليم.

يُذكر أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى الواسطى، تُقدر بـ 162 سرير، وخلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2022 تردد على قسم الاستقبال والطوارئ 30 ألف و119 مواطن، والعيادات الخارجية 28 ألف و620 مواطن، بينما يستقبل قسم الحضانات 488 حالة، كما قدمت وحدة العناية المركزة خدمات الرعاية الصحية لـ 2315 حالة، فيما استقبل قسم الغسيل الكلوي 144 حالة، وتم إجراء 5 آلاف و604 أشعة (تشخيصية وتداخلية).

رافق الوزير خلال جولته، اللواء وائل الساعي مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد يوسف وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بني سويف.