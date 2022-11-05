قمة المناخ.. فنادق شرم الشيخ كاملة العدد 100% (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال وليد البطوطى الخبير السياحى، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" إن وجود رؤساء العالم فى مدينة شرم الشيخ، يروج للسياحة بمصر، بسبب أن وسائل الإعلام الخاصة بهم تنشر أخبارهم وتسلط الضوء على تلك المدينة الساحرة.

وبين أن نسبة الإشغال فى الفنادق بلغت 100% قبل بداية القمة، لتوافد السياح عليها، بسبب المناخ الآمن والمشروعات المقامة حديثا فى المدينة.