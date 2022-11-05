جدة - نرمين السيد - وقال وليد البطوطى الخبير السياحى، فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" إن وجود رؤساء العالم فى مدينة شرم الشيخ، يروج للسياحة بمصر، بسبب أن وسائل الإعلام الخاصة بهم تنشر أخبارهم وتسلط الضوء على تلك المدينة الساحرة.
وبين أن نسبة الإشغال فى الفنادق بلغت 100% قبل بداية القمة، لتوافد السياح عليها، بسبب المناخ الآمن والمشروعات المقامة حديثا فى المدينة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قمة المناخ.. فنادق شرم الشيخ كاملة العدد 100% (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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