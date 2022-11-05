حياة كريمة وأبو هشيمة الخير يوقعان بروتوكول لدعم 14 ألف أسرة فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها قالت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن هذا التعاون ليس الأول من نوعه بين المؤسستين فسبق وتم تجهيز فتيات يتيمات بالتعاون بين المؤسستين ضمن مبادرة يدوم الفرح.

وأوضحت أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، لتعزيز حزم الحماية الاجتماعية، يتم تدشين بروتوكول التعاون اليوم لدعم 14 ألف أسرة ضمن الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة بنى سويف، مشيرةً إلى أن هذه الحوالات سيتم استلامها عن طريق البريد المصرى.

ومن جانبه توجه النائب أحمد أبو هشيمه بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يعلم الجميع كيفية مساندة الأسر فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأكد أبو هشيمة أن التعاون مستمر مع مؤسسة حياة كريمة، وهدفه الأساسى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدة الأسر على مواجهة تحديات هذه المرحلة الصعبة.

وأشار أبو هشيمه إلى أن بروتوكول التعاون يستهدف دعم 14 ألف أسرة فى محافظة بنى سويف، التى يعتز بتمثيلها فى مجلس الشيوخ، والعمل لخدمتها منذ أكثر من 10 سنوات، موضحا أن هناك زيارة للمحافظة فى احتفالية كبيرة نهاية شهر نوفمبر الجارى.

جاء ذلك بحضور آية عمر رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة حياة كريمة، والدكتورة ندى المياطى رئيس القطاع الطبى بمؤسسة حياة كريمة، وندا خضر رئيس قطاع التنمية المتكاملة والمبادرات بمؤسسة حياة كريمة وآلاء حسن مسئول التسويق.

يأتى ذلك ضمن سلسلة من الشراكات التى تسعى مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع شركاء النجاح من مؤسسات المجتمع المدنى سعيًا لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.