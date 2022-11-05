التضامن تعقد الورشة التحضيرية لمؤتمر ومعرض «المبادرون»

جدة - نرمين السيد - عقدت وزارة التضامن الورشة التحضيرية لمؤتمر ومعرض "المبادرون" فى نسخته الثانية والذى يتم تنظيمه بدعوة لـ"المبادرة" من مؤسسات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية والجهات المانحة والخاصة المهتمين والمعنيين بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، لتوحيد الرؤى والجهود ومناقشة المبادرات المطروحة والخروج بخارطة طريق وأجندة تنفيذية تشاركية، مما يمثل تحولًا جديدًا فى عملية صنع القرار والتقدم فى قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة.





وافتتحت اللقاء مها هلالى، المستشار الفنى لوزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون الإعاقة والتأهيل، بحضور الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس إدارة المجلس القومى للمرأة والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والدكتور مصطفى كمال عطية، الاستشارى الدولى فى مجال السياسات الاجتماعية، والمهندسة هدى دحروج، رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد المنعم الشرقاوى، رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بوزارة الاتصالات، والدكتور خالد حنفى، المتحدث الرسمى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من المسؤولين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والشخصيات العامة، وممثلى الشركات، والعديد من المهتمين بشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة، وسفراء من ذوى الإعاقة أنفسهم، وعدد من ممثلى الجهات المانحة وممثلى المنظمات الدولية مثل منظمة هانديكاب انترناشيونال والمعونة الألمانية، وعدد من المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعى.

وقد هدفت الورشة لتحقيق التفاعل بين الحضور لتحديد من هم "المبادرون" فى موضوع هذا العام، وتحديد سبل دعمهم لمؤتمر ومعرض هذا العام، بالإضافة إلى وضع خطة عمل تنفيذية تشاركية لتحقيق توصيات "مؤتمر المبادرون - 2" لعام 2022، وخلق وتقديم قيمة حقيقية لجميع الجهات المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة.

وصرحت مها هلالى، المستشار الفنى لوزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون الإعاقة والتأهيل، خلال كلمتها بأن مؤتمر "المبادرون" فى نسخته الثانية سينطلق تحت عنوان "الأدوات والتقنيات المساعدة" للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يتبنى قضية الأجهزة المساندة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعم دمجهم فى الحياة المجتمعية، وتتمثل تلك الأجهزة فى أى منتج أو خدمة مصممة لدعم استقلالية ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، ومن الأمثلة المعروفة لهذه الأدوات: أجهزة الكراسى المتحركة، العكازات، الأجهزة السمعية والبصرية، الأحذية الجراحية والأذرع أو الأرجل الاصطناعية، أما الأمثلة الشائعة على الخدمات المساعدة فتتمثل فى لغة الإشارة، والتطبيقات الداعمة للإعاقات بأنواعها.

وأوضحت هلالى أن الأجهزة أو التقنيات المساعدة تشمل أيضا المنتجات المساعدة والنظم والخدمات ذات الصلة والتى يتم استحداثها بهدف المحافظة على الأشخاص ذوى الإعاقة، أو تحسين الخدمات المقدمة لهم ومن ثم تعزيز الرفاهية، كما تساعدهم على الانخراط فى صفوف التعليم وسوق العمل والحياة الاجتماعية، كما يمكن أن تقلل من الحاجة إلى الخدمات الصحية وخدمات الدعم الرسمية والرعاية طويلة الأجل.

وشرحت مستشار الوزير لشؤون الإعاقة نظام الهيكلة الجديدة للوزارة، وعرفت الحضور بالإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوى الإعاقة، والإدارات العامة تحتها والتى تشمل الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، والإدارة العامة للخدمات التأهيلية، والإدارة العامة للدعم والتمكين، بما يخدم مصالح الأشخاص ذوى الإعاقة، وقدمت كل إدارة عامة تخصصاتها والاحتياجات التى تحتاج لمبادرات لدعم تطورها.

وثمنت هبة هجرس، عضو مجلس إدارة المجلس القومى للمرأة والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة، جهود الحاضرين من الجهات المانحة والشركات المبادرة والمسؤولين وتحدثت عن فكرة "المبادرون" ودورها فى تحقيق طفرة فى مجال خدمات ذوى الإعاقة، وأن الجميع تعلم أن له دور فى هذا المجال وأصبحت قضايا الإعاقة قضايا حياتية يومية، وأن المجتمع فى حاجة إلى مبادرات جديدة ومبتكرة تقفز بالخدمات المتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، وأنهم يحتاجون إلى توفير سبل الإتاحة للوصول للخدمات ولتحقيق العيش باستقلالية، وأن الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم هم عامل مهم فى عملية التغيير المطلوبة.

وأكد الدكتور مصطفى كمال عطية، الاستشارى الدولى فى مجال السياسات الاجتماعية، ضرورة اتباع مفهوم التصميم الشامل فى كل التصميمات، وضرورة تطبيق الفكرة لتحقيق الشمول لجميع الاحتياجات ومنها احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة، وأن التصميم الشامل يأخذ فى اعتباره الظروف المختلفة لكل بلد إلى جانب ظروف واحتياجات كل شخص، وأن إدراج مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع الخدمات والمشروعات الخاصة واستعمال الأجهزة التكنولوجية الحديثة هو ما يضمن مشاركة فعالة لهم.

ويسعى مؤتمر ومعرض "المبادرون" فى نسخته الثانية لتحقيق عدة أهداف رئيسية وهى استعراض ومناقشة أفضل الطرق والاتجاهات المستقبلية فى مجال استخدام الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعم دمجهم فى المجتمع كحق أصيل من حقوق الإنسان، وكذلك تحقيق الاستقلال المعيشى فى ممارسة أنشطة الحياة اليومية من خلال تسليط الضوء على الجهود المبذولة من الدولة فى مجال خدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، والتعريف بأبرز الأدوات والتقنيات المساعدة حسب احتياجات كل فئة من الأشخاص ذوى الإعاقة، وكيفية توظيفها لتحسين جودة حياتهم، وتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوى الإعاقة فى كل المجالات مثل التعليم والعمل، والوقوف على أهمية دور التقنيات المساعدة فى تقديم الرؤى المستقبلية والخدمات والحلول الإبداعية المبتكرة لتذليل العقبات التى تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة، والتعرف على الابتكارات المحلية والدولية فى مجال الأدوات والتقنيات المساعدة لهم.