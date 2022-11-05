غلق جزئى لشارع الأهرام لاستكمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة أن ذلك جاء فى ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثانى من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع المار بشارع الأهرام والذى يتضمن محطات (الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة).

وستقوم الشركة المنفذة باستلام النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية (المرحلة الثانية) تحديدا بداية من بعد تقاطع شارع الأهرام مع شارع مصطفى كامل بمسافة (60 مترا) وحتى ما قبل منطقة محلات شعبان بمسافة ما يقرب من (40 مترا) بشارع الأهرام ويبلغ طول أعمال موقع المحطة ما يقرب من (500 متر) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

كما ستقوم محافظة الجيزة بتسليم الشركة المنفذة النصف الثانى لموقع أعمال محطة مترو أنفاق مدكور (المرحلة الثانية) تحديدأ بداية من أمام كازينو ومطعم الليل وحتي تقاطع شارع الأهرام مع شارع ابن بطوطة بطول ما يقرب من(500 متر) فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى لشارع الأهرام فى المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق مدكور بالكامل، ابتداء من اليوم وحتى انتهاء فترة الأعمال.

وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء أحياء العمرانية والطالبية بالتنسيق مع الشركات المنفذة وتذليل كل العقبات وتحسين الحركة المرورية، مشيراً إلى أن محافظة الجيزة قامت برفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطات المشار إليهما من حيث (الطبقة الإسفلتية - إزالة أرصفة وتوسعة الطريق - أعمدة إنارة)، لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط مواقع الأعمال يتراوح من (7 متر إلى 10 متر) للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.

كما تنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.