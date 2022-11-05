إطلاق التطبيق الإلكترونى للقاهرة الإخبارية والنسخة الإنجليزية للموقع

جدة - نرمين السيد - كما أعلن الطاهرى خلال حسابه الشخصى على "فيس بوك"، إطلاق النسخة الإنجليزية من الموقع الإلكترونى بالتزامن مع مؤتمر المناخ. فى سياق متصل، توالى وصول الوفود الرسمية المشاركة فى قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022.

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