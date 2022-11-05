جدة - نرمين السيد - وتعمل المبادرة والوزارة، على توفير المناخ الملائم لنمو الصناعة المستدامة، وتعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، وتحقيق التكامل فى دعم وتوطين الصناعة الوطنية. كما يعملان على الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وزيادة صادرات المنتجات الوطنية لتوفير العملة، والربط مع مبادرة حياة كريمة لتنفيذ المشروعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ابدأ ووزارة التجارة.. تكامل لخدمة الصناعة المصرية (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.