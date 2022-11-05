«القاهرة الإخبارية» ترصد آخر الاستعدادات لانطلاق قمة المناخ غدا

جدة - نرمين السيد - قال همام مجاهد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، إن المدينة الساحلية استعدت لاستقبال قمة المناخ COP 27 التى تنطلق صباح غد الأحد، وتمتد أسبوعين، بحضور أكثر من 30 ألف من المسئولين الحكوميين والمعنيين بقضايا المناخ، بالإضافة إلى 3000 صحفى بأكثر من 40 لغة يحضرون القمة للتغطية.





وأضاف "مجاهد" خلال رسالة من شرم الشيخ ببرنامج "صباح جديد" على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن صباح الغد تبدأ أولى فعاليات القمة، بينما تبدأ الأنشطة الرئاسية يوم الإثنين المقبل، لمناقشة موضوعات مختلفة ومتعددة وعلى رأسها ما يتعلق بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، والاحتباس الحرارى، وارتفاع دراجات الحرارة.

وأضاف أن قمة المناخ لها ثلاثة أهداف رئيسية، أولها كيفية التعامل مع التغيرات المناخية، وثانيًا: آليات التكيف مع كل هذه الظواهر المتعلقة بالاحتباس الحرارى، من أعاصير وأمطار غزيرة فى معظم دول العالم وذوبان الجليد، مضيفا أن تعزيز التمويل للدول النامية التى تريد الحصول من الدول المتقدمة الصناعية الكبرى على 100 مليار دولار، يعد أهم أهداف القمة، وهو الأمر الفارق فيها.

وأوضح أن اتفاقية باريس تعهدت فى 2015 بالحصول على هذا المبلغ من الدول الكبرى لصالح الدول النامية، وحتى هذه اللحظة لم ينفذ نتيجة الأزمات المتتالية منها جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والدول النامية حريصة على طرح هذا الموضوع فى اليوم الأول من القمة.

وأكد موفد "القاهرة الإخبارية" أن اتفاقية باريس واحدة من ثلاث اتفاقيات ناقشت الاستقرار فى العمل المناخى ومنها الاتفاقية الإطارية عام 1995، واتفاقية كيوتو عام 1997، وتأمل الأمم المتحدة والرئاسة المصرية بتحقيق الأهداف المرجوة من قمة المناخ.