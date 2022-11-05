يعنى إيه قمة المناخ COP27 وما فائدتها؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استعرضت الإعلامية منة فاروق، موفدة إكسترا نيوز إلى مدينة شرم الشيخ، حيث انعقاد قمة المناخ، الاستعدادات النهاية لبدء أعمال القمة غدًا، والمقرر استمرارها حتى الثامن عشر من الشهر الجارى.





ولفتت إلى أن بعض الفعاليات انطلقت، وفى مقدمتها مؤتمر الشباب، والذى جاء بناء على توصيات القمة السابقة، وإيمانا من الدولة بالاستماع إلى صوت أبنائها باعتبارهم محورا أساسيا فى بناء الجمهورية الجديدة.

وبينت أن جامعة القاهرة كان لها دور مهم جدًا فى توعية الشباب حول قضايا التغير المناخى، والاستماع إلى توقعاتهم حول القمة المقبلة.

وقال الطالب فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مصطفى محمود، فى تصريحات لإكسترا نيوز، إن جامعة القاهرة تهتم بالأنشطة الطلابية، وإقامة نماذج المحاكاة لزيادة الوعى، مبينا أهمية انعقاد القمة فى مصر، والسبب وراء ذلك.

ولفت إلى أن العالم يعانى، بسبب التغيرات المناخية، والقارة الإفريقية تحديدا، بسبب إجراءات خاطئة لبعض الدول المتقدمة، مبينا أن التخفيف من آثار التغير بات ضرورة فى الوقت الحالى للحفاظ على حياة البشرية.