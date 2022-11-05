حسن استقبال وكرم ضيافة.. وفود مؤتمر المناخ تصل شرم الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، عشرات الوفود المشاركة فى قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 27" المنعقدة خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022.





جاء ذلك وسط تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة للوفود المشاركة فور وصول أرض المطار، كما تم الترحيب بهم، وهو ما لقى استحسان الزائرين، مؤكدين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وواصل مطار شرم الشيخ الدولى، استعداداته وتجهيزاته، القصوى لاستقبال ضيوف المؤتمر، حيث وصل على مدار الأيام الماضية مقدمة وفود الدول المشاركة فى قمة المناخ، وسط تسهيلات كبيرة لكل المعدات والتجهيزات الخاصة بالوفود العربية والأجنبية المشاركة.