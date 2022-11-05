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بقيمة 43 مليون جنيه.. الداخلية تحبط تهريب 3 أطنان مواد مخدرة داخل سيارة نقل بالقنطرة شرق (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 01:30 مساءً - إدراكا بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات وإنفاذاً لثوابت الإستراتيجية الأمنية في التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة بهدف تحقيق المبادرة الأمنية لحماية الشباب والنشئ باعتبارهم ذخيرة الأمة المصرية من الوقوع فى براثن المخدرات، وفى إطار المتابعة المستمرة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لما يُستجد من طرق التهريب وذلك من خلال الاستعانة بالتقنيات الأمنية الحديثة، فقد قامت بالتنسيق مع قطاعى الأمن (الوطنى – العام) برصد نشاط (عنصر إجرامى) تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة عن طريق إستخدام إحدى السيارات "نقل فنطاس ، محددة " بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، لترويجها على عملائه بمحافظات الجمهورية.

 

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بإجراء التحريات أمكن رصد وتحديد العنصر الإجرمى المشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 2000 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول ).

     

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (43٫250٫000 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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