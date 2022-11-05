الرئيس القبرصي يزور مصر وإسرائيل وفرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - يتوجه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في جولة إلى مصر وإسرائيل وفرنسا لبحث القضايا المناخية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الصحفي للرئاسة القبرصية -وفق ما نقلته صحيفة سايبرس ميل القبرصية- إن أناستاسيادس سيغادر متوجها إلى مصر يوم غد الأحد، للمشاركة في قمة المناخ كوب 27، وبالإضافة إلى مداخلته خلال القمة، سيقدم أناستاسيادس "مبادرة قبرص لمعالجة تغير المناخ في منطقة شرق البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط".

وسيقوم الرئيس القبرصي يوم الأربعاء، بالسفر إلى إسرائيل، بدعوة من رئيسها، إسحاق هرتسوج، الذي سيقدم له أعلى وسام شرف في البلاد لمساهمته الحاسمة في زيادة تعميق التعاون الاستراتيجي بين قبرص وإسرائيل.

وفي إسرائيل، سيلتقي أناستاسيادس أيضًا مع الفائز في الانتخابات الأخيرة، بنيامين نتنياهو، الذي شكل معه "تعاونًا ممتازًا خلال ولايتة السابقة كرئيس للوزراء"- بحسب المكتب الصحفي.

وبعد ذلك سيتوجه أناستاسيادس إلى باريس، حيث سيجتمع مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سيناقش معه مشكلة قبرص والوضع الحالي بالإضافة إلى اقتراح أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة لاستئناف عملية حل مشكلة قبرص.

وخلال إقامته في العاصمة الفرنسية، سيشارك أناستاسيادس أيضًا في منتدى باريس الخامس للسلام، حيث سيتم، من بين أمور أخرى، مناقشة القضايا المتعلقة بالجهود المبذولة للحفاظ على التعاون الدولي لصالح السلام العالمي.