توالى وصول الوفود الرسمية المشاركة فى مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - توالى وصول الوفود الرسمية المشاركة فى قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) المنعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022.





وواصل مطار شرم الشيخ الدولى، استعداداته وتجهيزاته، القصوى لاستقبال ضيوف المؤتمر، حيث وصل على مدار الأيام الماضية مقدمة وفود الدول المشاركة فى قمة المناخ، بجناح لعرض مشروعاتها البيئية المتخصصة، والتى سيتم عرضها على هامش انعقاد جلسات القمة، وسط تسهيلات كبيرة لكل المعدات والتجهيزات الخاصة بالوفود العربية والأجنبية المشاركة.

وجرى تطوير مطار شرم الشيخ الدولى، ليستوعب 10 ملايين راكب سنوياً بدلاً من 7,5 مليون راكب وزيادة مواقف انتظار الطائرات إلى 67 موقفا لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة إلى مطار شرم الشيخ.

كما جرى تخصيص كاونترات ومسارات للوفود المشاركة مع وضع جميع اللافتات الإرشادية واللوجو الخاص بالمؤتمر بجميع صالات الوصول والسفر وعرض فيلم دعائى عنه بشاشات العرض داخل مطارى القاهرة وشرم الشيخ طوال فترة انعقاده كما يتم عرض الفيلم بجميع المطارات المصرية.