مصر للطيران تقدم خدماتها لشركة Vueling الإسبانية (صور)

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جدة - نرمين السيد - وحرص فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية على الترحيب بأطقم الشركة وتقديم الخدمة الأرضية للطائرة على أعلى مستوى.
ومن المقرر أن تسير شركة Vueling الإسبانية 6 رحلات أسبوعياً إلى القاهرة من أكثر من مدينة أوروبية وذلك مع بداية التشغيل، ومن المخطط زيادة الرحلات خلال الموسم الشتوى.
جدير بالذكر أن شركة Vueling الإسبانية تعاقدت مع شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية من خلال وكالة نيوستار، وقد سبق أن قامت الشركة الاسبانية بتسيير رحلات إلى مطار برج العرب أول أبريل الماضى.
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