جدة - نرمين السيد - وواصل مطار شرم الشيخ الدولى، استعداداته وتجهيزاته، القصوى لاستقبال ضيوف المؤتمر، حيث وصل على مدار الأيام الماضية مقدمة وفود الدول المشاركة فى قمة المناخ، وسط تسهيلات كبيرة لكل المعدات والتجهيزات الخاصة بالوفود العربية والأجنبية المشاركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توافد المشاركين فى قمة المناخ على مطار شرم الشيخ (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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