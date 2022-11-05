مصدر أمنى ينفى ادعاءات «الإرهابية» بشأن تضرر صاحب شركة صرافة

جدة - نرمين السيد - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً مقطع فيديو يتضرر خلاله (صاحب شركة صرافة بالجيزة) من قيام أحد رجال الشرطة وآخرين بالتعدى عليه بمقر شركته وسرقة مبلغ مالى منه.





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