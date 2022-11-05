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مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي رجال الشرطة على صاحب شركة صرافة بالجيزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً مقطع فيديو يتضرر خلاله (صاحب شركة صرافة بالجيزة) من قيام أحد رجال الشرطة وآخرين بالتعدى عليه بمقر شركته وسرقة مبلغ مالي منه، والإشارة إلى سابقة قيام المذكور بتحرير محضرين عامى (2016 – 2018) اتهم خلالهما مجهولين يستقلان دراجة نارية بسرقة مبلغ مالى منه.

ولم يتم التوصل لصحة إدعاءاته لعدم سرده حقيقة الواقعة نظراً لعمله فى مجال الإتجار بالعملة "بطريقة غير مشروعة" .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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