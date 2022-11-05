السفير المصري بروسيا يتفقد الجناح المصري بمعرض موسكو للأثاث والتصميمات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تفقد السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا، الجناح المصري بمعرض موسكو للتصميمات والديكور، والذي تشارك فيه عدة شركات مصرية في مجال الأثاث والتصميمات الداخلية، والمجلس التصديري للأثاث وجمعية اكسبو لينك، ورافق السفير المصري الوزير المفوض ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري بالسفارة.

هذا، وقد أشاد السفير المصري بالمشاركة المصرية في المعرض وبجودة المصنوعات المصرية التي يمكن الترويج لها والمنافسة في السوق الروسي، كما حرص السفير على لقاء ممثلي الشركات المصرية المشاركة في المعرض لمناقشة جهود زيادة صادرات الأثاث ومنتجات التصميمات الداخلية لروسيا وسبل تذليل العقبات المرتبطة بذلك.

كما رتب رئيس المكتب التجاري بالسفارة لقاءات للشركات المصرية المشاركة في المعرض مع الشركات الروسية المستوردة وكذا مع شركات الشحن لبحث فرص التعاون التجاري.