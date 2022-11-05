بدء وصول الوفود الرسمية المشاركة في قمة المناخ إلى مطار شرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - بدأ مطار شرم الشيخ الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في استقبال الوفود الرسمية المشاركة في قمة المناخ COP27 المنعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، وسط استعدادات وتجهيزات خاصة لاستقبال الضيوف على مدار أيام انعقاد المؤتمر.

ووصل على مدار الأيام الماضية إلى مطار شرم الشيخ، مقدمة لوفود الدول المشاركة في قمة المناخ بجناح لعرض مشروعاتها البيئية المتخصصة، والتي سيتم عرضها على هامش انعقاد جلسات القمة، وسط تسهيلات كبيرة لكافة المعدات والتجهيزات الخاصة بالوفود العربية والأجنبية المشاركة.

وأنهى مطار شرم الشيخ الدولي، استعداداته الخاصة لاستقبال وفود المؤتمر بعد أن تم تطويره ليستوعب 10 ملايين راكب سنوياً بدلاً من 7,5 مليون راكب وزيادة مواقف انتظار الطائرات الى 67 موقفا لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة الى مطار شرم الشيخ، كما تم تخصيص كاونترات ومسارات للوفود المشاركة مع وضع جميع اللافتات الارشادية واللوجو الخاص بالمؤتمر بجميع صالات الوصول والسفر وعرض فيلم دعائي عنه بشاشات العرض داخل مطارى القاهرة وشرم الشيخ طوال فترة انعقاده كما يتم عرض الفيلم بجميع المطارات المصرية.

في الوقت نفسه، تجري وزارة الطيران المدني بتوجيهات الفريق محمد عباس حلمي، تنسيق كامل بين مطارى القاهرة وشرم الشيخ الدوليين، ممثلا في مختلف الشركات وكافة الجهات المعنية، حيث تم تشكيل فرق عمل من مختلف التخصصات للعمل على مدار 24 ساعة لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود المشاركة القادمة لمطارى شرم الشيخ والقاهرة بالتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة.

وقامت شركة ميناء القاهرة الجوى فى هذا الشأن بتخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات وصول وفود قمة المناخ وتجهيز استراحات للضيافة واستراحات كبار الزوار فى صالات الوصول الدولى والسفر الداخلى كما تم تحديد مسارات ووضع علامات إرشادية خاصة للوفود بصالات الوصول الدولى والسفر الداخلى وتوفير شاتل باص بين مبانى مطار القاهرة الثلاث (1 و2 و3) لنقل الوفود المشاركة.

وصرح الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدني، أن وزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعة كثفت جهودها وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى وجميع الجهات المعنية لتقديم كافة التيسيرات لضيوف مصر في قمة المناخ بما يعكس قدرة وإمكانيات الدولة المصرية.

ووجه الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى بضرورة تقديم كافة التسهيلات وأعلى جودة من الخدمات لضيوف مصر المشاركين في قمة المناخ لكى يخرج المؤتمر بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر ويعكس قدرة وجهود الدولة المصرية في دعم قضايا تغير المناخ.