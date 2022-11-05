محافظ المنوفية: تمويل 183 مشروعا ضمن أنظمة الرى الحديث بـ3.3 مليون جنيه

وأضاف المحافظ - فى تصريح اليوم السبت - أنه وجه بتكثيف جهود التوعية بين كافة المزارعين ومستثمرى القطاع الزراعى بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال عليها؛ وذلك تماشياً مع خطة الدولة المصرية فى التوسع فى تطبيق ونشر أنظمة الرى الحديث، مشيرا إلى أهمية التحول إلى أنظمة الرى الحديث بما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل قطرة مياه وإعطاء المحصول حقه ونصيبه المقرر من المياه.
وأوضح أن الدولة تتبنى العديد من المشروعات القومية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للفلاح.. مناشداً الراغبين فى الحصول على مزايا مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم أمام الراغبين من المزارعين، لافتا إلى أنه سبق وقام باتخاذ حزمة من القرارات لإنجاح التجربة، حيث تم رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنية لكل فدان زراعى، وتخفيض سعر الفائدة من 7% إلى 5,5%، فضلا عن رفع الحد الأقصى للإقراض؛ ليصل إلى 24 ألف جنيه، ومد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة، وكذا مد فترة السداد إلى سنتين ونصف السنة.
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