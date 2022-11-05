TAVI.. تقنية طبية عالمية لعلاج ضيق الصمام الأورطى بالقلب (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توافر خدمات علاج ضيق الصمام الأورطى بالقلب عن طريق القسطرة التداخلية بتقنية التافى (TAVI) بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل.





جاء ذلك فى انفوجراف أصدرته هيئة الرعاية الصحية، اليوم، مشيرة إلى أن إجراء التافى هو تقنية طبية عالمية لعلاج ضيق الصمام الأورطى بالقلب (دون جراحة).

وأشارت الهيئة، إلى أن إجراء التافى هو تقنية طبية متقدمة تستخدم لإجراء عملية تغيير أو زراعة أو استبدال الصمام الأورطى التالف أو الضيق عن طريق القسطرة القلبية (دون جراحة)، مشيرة إلى أنه لا تحتاج عمليات التافى إلى شق الصدر (قلب مفتوح) لتغيير الصمام الأورطى، ولكن تتم من خلال فتحة صغيرة، واستخدام أنبوب رفيع مرن (قسطرة) للوصول إلى القلب دون تدخل جراحى.

وأضافت، أن إجراء التافى هو إجراء بديل لعمليات القلب المفتوح، خاصة للمرضى المعرضين لخطر حدوث مضاعفات عند إجراء جراحة استبدال الصمام الأورطى عن طريق القلب المفتوح، وخاصة للمرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابعت: أنه فى إجراء التافى يقوم الطبيب بإدخال القسطرة إلى القلب من خلال الصمام التالف، ثم يستخدم باللون طبى لفتح الصمام، ثم يتم تركيب الصمام الجديد فى منتصف الصمام القديم وتثبيته، وبهذا يمكن أن يبدأ الدم بالتدفق مباشرة من خلال الصمام الجديد، وبمجرد أن ييقن الطبيب من وضع الصمام الجديد بشكل صحيح، يترك الصمام ويتم إزالة القسطرة.

ولفتت، إلى أنه يسمح هذا الإجراء بتدفق الدم الغنى بالأكسجين إلى بقية أعضاء الجسم عن طريق استبدال الصمام التالف بآخر صناعى، وأنه يساهم إجراء التافى فى تجنب المريض لمضاعفات الجراحات التقليدية (القلب المفتوح)، كما يساهم فى تجنب المريض أى عدوى أثناء إجراء عمليات استبدال أو زراعة الصمام الأورطى، ويساهم أيضًا فى سرعة تعافى المريض، وعودته إلى حياته الطبيعية بعد فترة إقامة قصيرة فى المستشفى من "5 - 7" أيام.

وأكدت الهيئة، أنه تتميز مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بإمتلاكها أحدث الأجهزة الطبية للقسطرة التداخلية، كما تضم فريق طبى متخصص فى إجراء تلك العمليات TAVI بنسب نجاح عالمية، تتخطى الـ 98%.

ولفتت، إلى توافر خدمة تغيير الصمام الأورطى عن طريق القسطرة القلبية داخل وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وكذلك داخل وحدة قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة بالإسماعيلية، مشيرة إلى التعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة فى صمامات التافى مثل شركة بوسطن ساينتفيك "BOSTON Scientific".

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور عمرو زكرى، الرئيس التنفيذى لشركة AZM للتجارة والتوزيع ووكيل شركة بوسطن ساينتفيك، التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، وريادتها فى مجال الرعاية الصحية بمصر، وأثرها على سرعة تطور منظومة الرعاية الصحية بها، وجودة خدمات الرعاية الصحية بمستشفياتها، وتجهيزاتها الطبية، وضمها أفضل الكوادر الطبية لعلاج المرضى، مؤكدًا نؤمن بتسخير التكنولوجيا الطبية فى خدمة وعلاج المرضى بتقنيات عالمية.