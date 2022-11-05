جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة بنى سويف، لتفقد عددا من المنشآت الطبية بالمحافظة، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.





تأتى زيارة الوزير لمحافظة بنى سويف، ضمن عددا من الزيارات الميدانية التى تهدف إلى الاطمئنان على سير العمل، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى المنشآت الطبية التابعة للوزارة، والعمل على تذليل أى تحديات تواجه أعمال الإنشاءات والتجهيزات فى المنشآت الجارى تطويرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة يبدأ جولة ميدانية للمنشآت الطبية فى بنى سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.