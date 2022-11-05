معلومات الوزراء يدعم COP 27 بركن خاص فى موقعه الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - أدرج مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ركنا خاصا بموقعه الإلكترونى، تحت عنوان "كوب 27"، يتضمن كل ما أصدره المركز من مساهمات بحثية، بالإضافة إلى استعراض مقالات رأى لنخبة من الكتَّاب والخبراء والباحثين حول العديد من الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخى، وجهود الدولة المصرية للتحول للأخضر، وآفاق الصناعة الخضراء فى مصر.





وأوضح المركز ـ فى بيان اليوم السبت ـ أن الركن يشتمل أيضا على فعاليات المركز التى نظمها وتعلقت بالتوعية من مخاطر التغيرات المناخية، وأثرها على التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الفيديوهات التى أنتجها حول الاقتصاد الأخضر والمناخ، والعديد من الإنفوجرافيك التى أصدرها بشأن قضايا المناخ المختلفة. يذكر أن مركز المعلومات - وعلى مدار عام 2022 - قام من خلال دوره البحثى كمركز فكر للحكومة المصرية بإثراء واقع البيئة المعلوماتية بالعديد من الإسهامات البحثية فى هذا المجال، تنوعت أشكالها ما بين دراسات وتقارير وتحليلات محلية وعالمية واستطلاعات رأى، وذلك استعدادا للقمة العالمية التى تستضيفها مصر، وانطلاقا من ضرورة رفع الوعى المجتمعى بأهمية قضايا المناخ باعتبارها قضايا ملحة ذات أولوية على المستويين العالمى والمحلى خلال الفترة الحالية وفى المستقبل القريب. يشار إلى أن مصر تستضيف الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا.

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