الاتحاد من أجل المتوسط: على الدول المجتمعة بـCOP27 الخروج بنتائج إيجابية

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السفير ناصر كامل، مختلف دول العالم المجتمعة فى مصر للمشاركة بالمؤتمر الـ 27 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخى COP27، إلى انتهاز هذا التجمع العالمى المهم والفريد والخروج بنتائج تلقى قبولا توافقيا.





وشدد الأمين العام، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على هامش مشاركته بقمة المناخ التى تنطلق غدا الأحد بشرم الشيخ "مدينة السلام" - على أن هذا المؤتمر ينعقد فى توقيت بالغ الأهمية ويحتاج إلى تكاتف وتعاون الجميع وإعادة العمل متعدد الأطراف، مؤكدًا ضرورة اغتنام تلك الفرصة الكبيرة والتوصل لحلول تساعد على حماية جميع البلدان من أزمات التغيرات المناخية.

وأضاف السفير ناصر كامل: "لابد أن تعى جيدًا دول العالم أن مصالحنا جميعًا مشتركة فى حل أزمة الاحتباس الحرارى، وعلينا بذل مزيد من الجهود لإنجاح المفاوضات بشأن المناخ من أجل إنقاذ الأرض التى نعيش عليها".

ونبه بأن كافة الدراسات العلمية، فى هذا الشأن، تحذر بشكل واضح وصريح من أن عدم التحكم فى ظاهرة الاحتباس الحرارى سيؤثر على جميع أوجه الحياة بشكل خطير، حيث سيزيد من الظواهر المناخية المتطرفة من حرائق وفيضانات وأعاصير وجفاف، وسيتأثر التنوع البحرى والنظم الإيكولوجية، وسينخفض توفر الغذاء، وسيرتفع منسوب البحار والمحيطات.

ونوه بأهمية "الجناح المتوسطى" الكبير وغير المسبوق الذى ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط على هامش انعقاد القمة بشرم الشيخ للتنبيه بخطورة تجاهل التحديات المناخية التى تواجهها منطقة المتوسط بشكل خاص.

وأوضح فى هذا الصدد، أنه نظرًا لخصوصية المتوسط كونه أحد أكثر المناطق تأثرًا بظاهرة التغير المناخى، فقد عمل الاتحاد على ضرورة توظيف هذا الحدث العالمى بشرم الشيخ، والذى ينعقد فى دولة متوسطية مهمة (مصر)، لتسليط الضوء على هذه الخصوصية وعلى ما تقوم به بلدان المنطقة وفى المقدمة منها مصر فيما يتصل بإجراءات المواءمة والتكييف، وكذلك لإبراز انخراط دول المتوسط بشكل إيجابى وفعال فى كافة مراحل عملية التفاوض بشأن المناخ ، بالإضافة إلى ما تقوم به دول المنطقة أيضًا بالاستثمار فى كل ما يتعلق بالاستدامة والاقتصاد الأخضر والأزرق.

وأكد أن مصر، البلد الكبير فى قلب المتوسط، قدمت نموذجًا لدولة واعية تماما بمخاطر ظاهرة تغير المناخ وتستثمر بما يلزم للتكيف والمواءمة، و تراهن على نمو اقتصادى يتسم بالاستدامة ويكون صديقًا للبيئة على الصعيد الوطنى.

وثمن الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فى ختام تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الاوسط، الجهود الكبيرة التى بذلتها القيادة السياسية المصرية لتحقيق الأهداف العالمية لمكافحة المناخ وإنجاح القمة (COP27)، معتبرًا أن الإدارة المصرية قدمت مثالًا يحتذى به فى عملية الإعداد والتحضير لتجمع عالمى شديد الأهمية.