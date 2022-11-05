بحضور وزير الشباب ومحافظ جنوب سيناء.. كرنفال فنى بخليج نعمة

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء أمس، كرنفالا فنيا لطلائع شباب مراكز شباب المحافظات على ممشى خليج نعمة أحد أهم المزارات السياحية بمدينة شرم الشيخ.





وتنوعت الفقرات ما بين الغناء والاستعراض والفنون الشعبية والبالية وذلك على هامش الحفل الختامى لمؤتمر الشباب للمناخ coy 17 المنعقد بمدينة شرم الشيخ. ولاقت العروض ثناء واستحسانا من كافة الحضور من الأجانب والمصريين الذين تفاعلوا مع الفقرات الفنية المتنوعة.

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