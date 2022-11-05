التنمية المحلية: الاستجابة لـ97% من شكاوى «صوتك مسموع» منذ انطلاقها

جدة - نرمين السيد - قال هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت على مدار عملها منذ أكتوبر 2018 وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضى، أكثر من 551 ألف رسالة، تضمنت ما يقرب من 100 ألف شكوى، تم حل ما يقرب من 97 ألف شكوى منها، بنسبة تصل إلى 97%، ويجرى العمل على حل باقى الشكاوى، مشيرا إلى تكليفات القيادة السياسية بضرورة فتح منصات التواصل فى كل مؤسسات الدولة ليتفاعل معها المواطنون، بتقديم شكاواهم وسرعة الاستجابة لهم.





وأضاف وزير التنمية المحلية عقب تلقيه لتقرير حول جهود المبادرة مع الاحتفال بمرور 4 سنوات على انطلاقها، أن عدد الرسائل التى تلقتها مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أكتوبر الماضى بلغ 16,7 ألف رسالة، تضمنت 2241 شكوى، تم الرد والاستجابة لـ1781 شكوى منها بنسبة 79.5% ويجرى حل 460 شكوى.

وأشار إلى أن الشكاوى الخاصة بالقمامة، كانت أكثر الشكاوى بعدد 1059 شكوى، ثم شكاوى الإشغالات بعدد 945 شكوى، وشكاوى البناء المخالف بعدد 148 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية 78 شكوى، بالإضافة إلى 7 شكاوى خاصة بمخالفة تعريفة الركوب، و4 شكاوى تتعلق بالفساد، وتم توجيه هذه الشكاوى للجهات المختصة فى المحافظات واتخاذ اللازم حيالها، لتحقيق رضا المواطنين، وهو من أهم أهداف وزارة التنمية المحلية.

وقال وزير التنمية المحلية إن المبادرة نالت اهتماما كبيرا منذ انطلاقها، ما أسهم بشكل كبير فى تطوير قدراتها، والتوسع فى إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء لها بصفة دورية، الأمر الذى انعكس سريعا على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعا، وسجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

ونوه بالدور الحيوى للمبادرة كحلقة وصل بين المواطن والوزارة لسرعة التنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات، وحسم شكاوى المواطنين خصوصا فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مواعيد إغلاق المحال العامة، إضافة إلى مجالات العمل التى تتلقى المبادرة الشكاوى بشأنها، وهى ما يتعلق بالإشغالات والبناء المخالف والقمامة والمخلفات والتعديات على أراضى أملاك الدولة وشكاوى الفساد، لافتا إلى أن فرق المحافظات هى بمثابة غرفة عمليات دائمة تتلقى الشكاوى وتتابعها وتتواصل مع أصحابها وإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.

وأضاف أن تعدد وسائل التواصل للمبادرة أدى إلى الالتحام المباشر مع المواطنين، وتلقى هذا العدد الكبير من الرسائل من مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" فى الوزارة وفرق المحافظات الفرعية تعمل على مدار الساعة لتلقى رسائل المواطنين والتفاعل معها، حيث تلقت خدمة الواتس آب 12 ألفا و910 رسائل تضمنت 1862 شكوى تم حل 1516 شكوى منها بنسبة 81,4 %، ويجرى حل 346 شكوى، كما تلقت الصفحة الرسمية للفيس بوك للمبادرة على 3518 رسالة من المواطنين تضمنت 345 شكوى وتم حل 243 شكوى منها بنسبة 70,4% وجارى حل 102 شكوى، كما تلقى البريد الإلكترونى للمبادرة 249 رسالة منها 34 شكوى، تم حل 22 شكوى بنسبة 64.7% وجار حل 12 شكوى، فيما تلقى الخط الساخن للمبادرة 680 اتصالاً هاتفياً على الخط الساخن، تضمنت اقتراحات للمواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة شكاوى عن مخالفة تعريفة الركوب ، مطالباً جميع العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين.

يذكر أنه يمكن التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم " الواتس اب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى(فيسبوك)(www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الالكترونى [email protected]