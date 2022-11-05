تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحـرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره على كافـة الأنحاء.





وتوقع الخبراء شبـورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وطقس مشمس على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح على جنوب سيناء، وأن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 26 17 العاصمة الإدارية 26 17 6 أكتوبر 26 18 بنها 26 18 دمنهور 25 18 كفر الشيخ 25 17 المنصورة 26 17 دمياط 25 19 بورسعيد 25 20 الإسماعيلية 26 16 السويس 25 16 الزقازيق 26 17 شبين الكوم 26 16 طنطا 26 16 شلاتين 29 20 الإسكندرية 25 18 العلمين الجديدة 26 17 وادى النطرون 27 17 مطروح 25 15 السلوم 26 16 سيوة 24 11 العريش 25 18 رفح 25 18 الطور 26 19 كاترين 21 12 رأس سدر 28 18 نخل 25 13 طابا 25 19 نويبع 27 20 حلايب 26 21 شرم الشيخ 29 22 الغردقة 30 20 مرسى علم 28 21 الفيوم 27 17 بنى سويف 27 16 المنيا 27 15 أسيوط 28 14 سوهاج 28 15 قنا 29 17 الأقصر 30 16 أسوان 30 18 الوادى الجديد 29 17 أبوسمبل 31 18 أبو رماد 28 22 رأس حدربة 27 22

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