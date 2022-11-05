وزير التموين يتفقد اليوم بعض المشروعات التموينية بالجيزة

جدة - نرمين السيد - يتفقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا عددا من المشروعات التموينية بمحافظة الجيزة وتفقد عدد من المشروعات الأخرى ومخازن الجملة بالمحافظة، يرافقه بالجولة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.





وتشمل جولة وزير التموين والتجارة الداخلية التفقدية فى نطاق محافظة الجيزة زيارة إلى مطحن فيصل للدقيق، كما يتفقد الوزير عدد من المنافذ التموينية، ومخازن الجملة للاطمئنان على توافر كافة المقررات التموينية والسلع الغذائية كما يتفقد وزير التموين بعض المخابز البلدية للتأكد من جودة وانتظام إنتاج الخبز المدعم، وصرفة إلى المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية بانتظام.

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