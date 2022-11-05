ختام جلسات المؤتمر الدولى الثالث لقسم العظام بطب الأزهر (صور)

جدة - نرمين السيد - أنهى المؤتمر الدولى الثالث لقسم العظام بكلية طب بنين جامعة الأزهر بأسيوط جلساته الختامية اليوم الذى عقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلى، والدكتور مصطفى عبده شتات عميد الكلية؛ بالجهود العلمية التى يقوم بها قسم العظام بطب الأزهر بأسيوط برئاسة الدكتور إبراهيم أبو عميرة رئيس القسم.





وأكد الدكتور عمرو عبد الحليم أستاذ جراحة العظام والرئيس الشرفى للمؤتمر أن المؤتمر انتهى من جلساته بتوصياته ومنها قيام الحضور من الدول العربية والاوربية بطرح العديد من الأفكار والرؤى والعمليات الجراحية المتقدمة وسط مطالبة من الحضور بتسجيل براءة اختراع لهذه الأفكار والعمليات المستحدثة.

وشدد على ضرورة المحافظة على موارد الدولة المتاحة فى حالات المفاصل الصناعية واقتصار ذلك على الحالات التى تحتاجه وليس لها حلول اخرى مع العودة الى بعض الحلول القديمة والمتاحة توفيرا للعملة الصعبة ومحافظة على اقتصاد بلدنا الحبيب فى ظل الأزمات العالمية التى تمر بها مصر والعديد من بلدان العالم الأزمة الروسية الأوكرانية وأخيرا أزمة كورونا.

كما شدد عبد الحليم على ضرورة توعية مرضى العظام قبل إجراء العملية الجراحية لوجود أختلاف فى وجهات النظر بالدول العربية والاوربية خلال أجواء العمليات الجراحية.



وأوضح الدكتور عمرو أنه جرى الاتفاق مع بعض الجراحين العالميين للعظام خلال دعوتهم للمؤتمر على إيفاد بعض من شباب أطباء قسم جراحة العظام بطب الازهر باسيوط للتدرب والتعليم واكتساب المهارات وتبادل الخبرات بين الطرفين فى كل ما هو فى عالم العمليات الجراحية للعظام وخاصة للأطفال والتشوهات الخلقية، بالإضافة أن المؤتمر، تم به مناقشة بعض الأبحاث المهمة من عدة الدول المشاركة عن خطورة الإسهاب واساءة استخدام المضادات الحيوية قبل وبعد العمليات الجراحية لفترات طويلة بدون داعى ممكن تسبب أعراض خطيرة للمرضى.

ونوه عمرو بأن بعض الجمعيات العالمية طالبت بعقد المؤتمر القادم خارج مصر وقوبل ذلك بالرفض وذلك تشجعيا للسياحة وتنشيطا للاقتصاد القومى المصرى.

يذكر أن المؤتمر يتم تنظيمه فى دورته للعام الثالث على التوالى بحضور أكثر 25 محاضرا من الأطباء من ذوى الخبرات العملية من مختلف دول العالم العربية والاوربية، ومن جميع كليات الطب أقسام العظام بالجامعات المصرية وزارة الصحة والسكان ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة وقدم المؤتمر العديد من الابحاث العلمية المتخصصة والحديثة فى جراحات عظام الأطفال من التشوهات الخلقية وعمليات التطويل وغيرها.