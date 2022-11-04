جدة - نرمين السيد - وتضمنت الاستعدادات مستشفى ميدانى يعمل بالطاقة الشمسية، وروبوتات تقوم بالتعقيم، وأسطول من عربات الإسعاف منتشرة فى جميع أرجاء المدينة. وقال الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن خطة وزارة الصحة متكاملة بداية من تأمين القاعات المقرر عقد جلسات قمة المناخ بها، ومستشفى ميدانى على أحدث مستوى وتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادات وزارة الصحة لاستضافة قمة المناخ (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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