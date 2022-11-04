المستشار الألمانى يشارك فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، فولفجانج بوشنر، اليوم الجمعة، أن المستشار الاتحادى أولاف شولتز سيشارك فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "COP -27" فى مدينة شرم الشيخ.





وأضاف بوشنر، أن المستشار الألمانى سيترأس مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، طاولة مستديرة حول "الاستثمار فى مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر"، ولفت إلى أنه سيتم إجراء محادثات ثنائية بين الزعيمين.

وسيناقش المشاركون فى المؤتمر قضايا حماية المناخ العالمية الملحة على خلفية أزمة الطاقة العالمية، وأهم الموضوعات هى الإدارة الإضافية للطموح للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وتعزيز التمويل الدولى للمناخ، والتعامل مع الخسائر والأضرار المتعلقة بالمناخ والتكاليف الناتجة، والتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ.

وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية تهدف إلى العمل دوليًا على برنامج عمل طموح لمزيد من خفض الانبعاثات، والهدف الآخر هو إقناع أكبر عدد ممكن من الدول بتقديم مساعدات كبيرة للدول المتضررة بشكل خاص من عواقب تغير المناخ.