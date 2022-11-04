محيى الدين: هناك فرصة كبيرة للتقدم بالعمل المناخى فى قمة شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن هناك فرصة كبيرة للتقدم فى العمل المناخى فى قمة المناخ المقبلة حتى بعد الأزمة الأوكرانية، فى الضوء الزخم الجارى والفرص الواعدة للاستثمار فى خفض انبعاثات الكربون ومصادر الطاقة المتجددة.





وخلال حواره مع راديو "BBC"، شدد محيى الدين، على ضرورة الاستمرار فى حشد الزخم فى فى المجالات التى تشهد تقدمًا، علاوة على دعم بعض المجالات الأخرى التى لم تحظ بالاهتمام كما كان ينبغى فى الماضى.

كما أشار رائد المناخ، إلى ضرورة دفع العمل المناخى استنادا إلى اتفاقية باريس فى ضوء نهج شمولى يتناول الجوانب الأربعة المتعلقة بالتخفيف والتكيف والخسائر والاضرار والتمويل.

وفيما يتعلق بالتكيف، نوه محيى الدين، بأنه يمكن القيام بعمل أفضل فى الحصول على مصادر التمويل من القطاعين العام والخاص إلى جانب المصادر المحلية والخارجية من أجل دفع أجندة العمل المناخى إلى الأمام.

وأضاف أنه يمكن تحقيق ذلك فقط إذا أدركنا أن النهج الاختزالى الذى تم اعتماده فى الماضى لن يساعدنا، فنحن بحاجة إلى وضع العمل المناخى ضمن التنمية المستدامة وضمن سياسات إدارة الأزمات التى تواجهنا اليوم مثل أزمة أوكرانيا وجائحة كورونا.

من ناحية أخرى، أشار رائد المناخ، إلى ملف التمويل مشيرا إلى قمة جلاسكو، منوها إلى أن أحد أكثر النتائج إيجابية فى جلاسكو هو تمويل مشروع متعلق بالطاقة المتجددة لجنوب إفريقيا بقيمة 8.5 مليار دولار للتخلص التدريجى من الفحم.

وأضاف أنه إذا تم مضاعفة مثل هذه المشاريع ومع المزيد من الالتزامات يمكن أن نقول لقد أحرزنا نوعًا من التقدم، موضحا أن نجاح قمة المناخ يتمثل فى كيفية ترجمة الالتزامات إلى عمل وفعل.