الحوار الوطنى يتلقى رد رئيس الوزراء على استفسارات أعضائه بالمؤتمر الاقتصادى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 نوفمبر 2022 10:31 مساءً - أعرب ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، نيابةً عن مجلس أمناء الحوار الوطني، عن شكره وتقديره، إزاء تلقيه خطاباً من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يحوي ردوداً على الأسئلة والاستفسارات التي أعدها المحور الاقتصادي للحوار الوطني ولجانه، لدولة رئيس مجلس الوزراء، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.

وقد تم تحويل هذه الإجابات لمجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشتها خلال جلسات المحور الاقتصادي.