لمدة 6 ساعات.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة الصف والقرى التابعة له

جدة - نرمين السيد - وأرجعت الشركة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، سبب انقطاع المياه لحدوث كسر بخط المياه قطر 1000 مم GRP، الخارج من محطة مياه الصف، والمغذى لمركز ومدينة الصف وتوابعه، الأمر الذى يستلزم قطع المياه للبدء فى أعمال الإصلاح، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال الإصلاح حوالى 6 ساعات، تبدأ من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق 4-11-2022، وتنتهى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 5-11-2022.
وتسحب الشركة حاليا المياه الناتجة عن الكسر، وتكثف من جهودها لإنهاء أعمال الإصلاح فى الوقت المحدد للأعمال.
وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
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