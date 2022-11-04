«دوت الخليج» يقدم تغطية خاصة لقمة المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار أهمية الوعى البيئى والمشاركة الفعالة للمصريين فى فعاليات استضافة مصر للقمة العالمية للتغيرات المناخية cop27، ودور الإعلام فى المساهمة بتشكيل الوعى بمتابعة كل جديد فى الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجارى.

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