الآثار ومحافظ الأقصر يفتتحان استراحة كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون (صور)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار فعاليات الاحتفال بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والتى يتم تنظيمها بمحافظة الأقصر على مدار اليوم، بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومركز البحوث الأمريكى فى مصر.

وقد شارك فى حضور الافتتاح عالم الآثار الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، والدكتورة لويز برتينى المدير التنفيذى لمركز البحوث الأمريكى بمصر، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار ومركز البحوث الأمريكى.

كما شارك فى الحضور مجموعة من سفراء الدول الأجنبية المختلفة بالقاهرة من بينهم المملكة المتحدة وبولندا وإيطاليا والمكسيك وكرواتيا والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وتشيلى وسنغافورة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والمستشار الثقافى الكندى، وعدد من رؤساء المعاهد الأثرية الأجنبية فى مصر، وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية، وعدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب من عدد من الدول ممن يتمتعون بنسبة متابعة عالية.

وخلال إعادة الافتتاح، قام الوزير والمحافظ والحضور بجولة داخل الاستراحة، استمعوا خلالها لشرح من الدكتور نيكولاس وارنر مدير مشاريع التراث الثقافى بمركز البحوث الأمريكى بمصر ومدير مشروع ترميم الاستراحة.

وفى كلمته خلال الافتتاح، أشار الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى احتفال اليوم بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون حيث استطاع هذا الكشف أن يبهر العالم أجمع، موجها الشكر لكل من ساهم فى هذا الاحتفال وخاصة من أبناء المجلس الأعلى للآثار ومنطقة آثار القرنة بالأقصر، وسفارتى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، ومركز البحوث الأمريكى بالقاهرة.

واستعرض بإيجاز عدد من الفعاليات التى نظمتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتى قامت بلفت أنظار العالم إلى مصر وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إليها وعلى رأسها احتفالية نقل المومياوات الملكية، واحتفالية افتتاح طريق الكباش، والاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

وأشار الدكتور مصطفى وزيرى فى حديثه إلى التعاون القائم بين مصر وجميع الدول فى مجال العمل الأثرى، موضحا أنه يوجد حوالى 250 بعثة أثرية أجنبية تعمل فى مصر من 25 دولة حول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا.

ولفت أيضا إلى التعاون المشترك والغير مسبوق مع العديد من دول العالم لمساعدة مصر فى استعادة الكثير من القطع الأثرية التى سافرت خارج مصر بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أنه تم استرداد 29 ألف قطع أثرية على مدار ال 3 سنوات الماضية ممن خرجت بطريقة غير شرعية خارج البلاد.

وأشار إلى أنه على مدار السنوات القليلة الماضية استطاعت البعثات الأثرية المصرية أن تبهر العالم بأحدث اكتشافاتها الأثرية على مستوى العالم.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر من مصر أرض الحضارة والتاريخ لكل زملائه فى العمل الأثرى فى كافة دول العالم وخاصة فى ظل أوجه التعاون المختلفة معهم منها مدارس الحفائر والتدريب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نيكولاس وارنر مدير مشاريع التراث الثقافى بمركز البحوث الأمريكى بمصر ومدير مشروع ترميم الاستراحة، أن مشروع ترميم بيت كارتر وتحديث المعلومات المقدمة لزائريه يكفل استمرار هذا الموقع التراثى المعاصر نسبيا فى تقديم الوعى والمعرفة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وعن حياة كارتر إلى جميع زائريه، مشيرا إلى أن نجاح هذا المشروع يعود إلى التعاون الراسخ والشراكة القوية بين وزارة السياحة والآثار ومركز البحوث الأمريكى بمصر وإلى دعم المانحين والشركاء التقنيين.

وأشار السيد زكى مرقص حفيد مرقص حنا باشا إلى أنه شرف عظيم له أن يرى جده مرقص حنا باشا وهو يحظى بهذا التقدير للدور الذى قام به فى هذا الكشف العظيم وللأثر الخالد الذى تركه بفضل أعماله، معربا عن سعادة أفراد عائلة مرقص باشا للغاية بإنجازات هذا المشروع، ويتطلعون إلى زيارة بيت كارتر والتعرف على التاريخ الثرى لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.

وتقع استراحة كارتر بالبر الغربى لمدينة الأقصر والمعروف باسم بيت كارتر، ونفذ مشروع ترميم بيت كارتر فى الفترة من فبراير إلى نوفمبر 2022 بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة عائلة أدينا لى سيفين لإعادة افتتاحه رسميا للجمهور بعد ترميمه وتطويره.

شمل مشروع ترميم بيت كارتر إجراء بعض الأعمال الإنشائية وإعادة تنسيق المساحات الخضراء، وقد اقترنت هذه الأعمال تقديم لوحات إرشادية جديدة للزائرين وعرض حديث ودقيق تاريخيا للتصميم الداخلى للبيت وأثاثه، بناء على ذلك أجريت بعض الإصلاحات لمواجهة المشكلات الناجمة عن المياه التى أضرت بهيكل البيت المشيد بالطوب اللبن وأدخلت بعض التعديلات على المساحات الخضراء لمنع حدوث أى أضرار مماثلة فى المستقبل، واستبدلت مواسير المياه القديمة فى البيت، وأزيلت الأسوار النباتية والأشجار التى كانت مزروعة بالقرب من جدران البيت، وأنشئت منطقة عازلة خالية من المياه حول البيت.

وقد تم خلق تجربة تفاعلية ونموذجية للزائرين بالبيت، وسوف يستمتع زائرو بيت كارتر بقراءة لوحات إرشادية شاملة باللغتين العربية والإنجليزية وبمشاهدة صور أرشيفية تستعرض سياق الظروف الاجتماعية والسياسية التى أحاطت باكتشاف المقبرة والشخصيات الرئيسية العديدة المصرية والأجنبية التى شاركت فى ذلك الكشف الهائل. كما ستقدم معلومات إضافية عن شكل الحياة فى البر الغربى فى أوائل القرن العشرين وتفاصيل مثيرة للاهتمام عن وظائف البيت وغرفه المتخصصة المختلفة، مثل غرفة التصوير المظلمة.

وستستكمل المعلومات الجديدة بالموقع بجولة افتراضية فى البيت.

وشيد البيت فى عام 1911، وتمت توسعته لاحقا بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ليكون بمثابة مكان لتسجيل ودراسة الآثار المكتشفة بالمقبرة. فى الرابع من نوفمبر من عام 1922 وبعد بحث مضن استغرق ما يقرب من عقد من الزمان عثر فريق كارتر على أول اثنتى عشرة درجة من الدرجات التى أدت إلى مدخل مغلق بأختام تحمل اسم توت عنخ آمون. كان ذلك اليوم المشهود بداية مشروع امتد لعشر سنوات وشمل اكتشاف وحفظ 5000 آلاف قطعة أثرية داخل المقبرة ونقلها إلى القاهرة.

وخلال تلك الفترة وحتى وفاته فى عام 1939 عاش كارتر بالقرب من المدخل المؤدى إلى وادى الملوك فى بيت من الطوب اللبن كان قد شيده فى عام 1911.

وتألف البيت من قاعة مركزية واحدة تعلوها قبة وغرفة دراسة ومعمل تصوير وهى عناصر أصلية بقيت على مدار المئة عام الماضية. انتقلت ملكية البيت فى عام 1939 إلى مصلحة الآثار المصرية، واستخدم لاحقا استراحة لمفتشى الآثار.

وفى عام 2019 تم ترميم بيت كارتر لأول مرة وافتتح للجمهور باعتباره مصدر جذب سياحى وثقافى.

يذكر أنه تم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون كاملة عام 4 نوفمبر 1922 على يد عالم الآثار البريطانى هوارد كارتر، وكان الملك توت عنخ آمون أحد أبرز ملوك مصر القديمة على مر العصور ولا تزال كنوزه الأثرية تجذب أنظار العالم حول العالم والتى من المقرر أن يتم عرضها كاملة بالمتحف المصرى الكبير بعد افتتاحه.