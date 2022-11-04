غدا.. مصر للطيران تطلق أول رحلة تجارية بالوقود المستدام

جدة - نرمين السيد - تُطلِق الشركة الوطنية مصر للطيران، غدًا السبت، أول رحلة تجارية بوقود الطيران المستدام المعروف باسم "SAF" من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس إلى مطار شرم الشيخ مباشرة.





يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 والحد من التلوث البيئى وتخفيض الانبعاثات الكربونية.

هذه الخطوة تأتى بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" بمدينة شرم الشيخ من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، وبالتعاون مع شركة Neste، وهى من أكبر الشركات العالمية الرائدة فى مجال إنتاج وقود الطائرات المستدام.

وصرح محمد عباس وزير الطيران المدنى، بأن استراتيجية وزارة الطيران المدنى تجاه التغير المناخى تهدف إلى تحويل قطاع الطيران إلى "صديق للبيئة" حيث تضع الوزارة فى مقدمة أولوياتها الاهتمام بقضايا البيئة والتغيرات المناخية فى إطار توجهات الدولة المصرية من خلال خطة طموحة تهدف لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم فى تنويع مصادر الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث البيئى ويواكب استضافة الدولة المصرية لمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

ومن المقرر أن تقلع رحلة مصر للطيران من طراز بوينج 787-900، "دريملاينر"، من باريس إلى شرم الشيخ وعلى متنها وفد من المشاركين فى مؤتمر المناخ لتسجل مصر للطيران بذلك إنجازًا جديدًا على مدار تاريخ الشركة الوطنية العريق باعتبارها من أوائل شركات الطيران فى العالم التى تستخدم الوقود الحيوى فى الرحلات التجارية، وذلك ضمن خطة واضحة تتبناها فى مجال التنمية المستدامة والبيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوث البيئى بدءًا من عملية تحديث الأسطول والإجراءات المتعلقة بتقليل الوزن على الطائرة والحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام على متن رحلاتها.

ويعد التغير المناخى التحدى البيئى الأكبر الذى يواجه صناعة الطيران المدنى؛ لذلك حدد قطاع الطيران واحدًا من الأهداف المهمة الطموحة طويلة الأجل وهو الوصول إلى "صفر" انبعاثات كربونية من صناعة الطيران المدنى بحلول عام 2050 بما يتماشى مع اتفاقية باريس للحد من زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين مئويتين. وبرغم أن الوقود المستدام واستخدامه ما زال فى خطواته الأولى، لكنه يمثل أهمية حيوية لمستقبل الطيران وسيسهم بدور مهم فى تحقيق الهدف الطموح الخاص بخفض الانبعاثات من صناعة الطيران من خلال التعاون بين الشركاء نحو مستقبل أكثر استدامة لهذه الصناعة.