جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم، برئاسة خالد الشبريسى، بالتنسيق مع مباحث منفذ السلوم البرى، من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





بناء على إخبارية مشتركة من ضابط مباحث المنفذ، ومحمد حنفى رئيس قسم الأمن الجمركى وأحمد سلطان مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى مفادها اعتزام المدعو "ع. ع. ر" مصرى الجنسية تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية. وبالعرض على محمد عبد العظيم مدير إدارة الوارد والركاب بتشكيل لجنة من عبد السلام سعد وأحمد حسن مأمورى الحركة وعبدالواحد حسن مدير حركة بحضور محمد إبراهيم الوكيل مدير الجمرك إسلام محمدى مأمور تعريفة وسعيد عبد النبى عنب مدير إدارة التعريفة وسعد حمودة رئيس قسم الإجراءات ومقدمى الإخبارية لترقب وصوله وتفتيشه. وفور وصول المشتبه فيه تم لتحقق من شخصيته وسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أجنبية يستحق عليها ضرائب أو رسوم فأجاب بالنفى. وبتفتيش أمتعته الشخصية لم يتم العثور على شئ وظهرت عليه علامات الإرتباك فتم تفتيشه ذاتيا له بالمكان المخصص فتبين وجود عدد من السبائك الذهبية أسفل فرش الشبشب التى ينتعله بوزن 2 كيلو و42 جراما تقريبا. وبلغت قيمة المضبوطات 2 مليون 450 ألفا و400 جنيه. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و244 ألف 803 جنيهات. قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 144 لسنة 2022، وحرره عيد زهران بالشئون القانونية. يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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