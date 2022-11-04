مجلس الوزراء ينعى الباحث الاقتصادى محمد نجم

جدة - نرمين السيد - وبعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء، إلى أهله ومحبيه، مؤكدا أن الراحل الكريم كان نموذجا للشاب المجتهد، المثابر، المتفانى فى عمله، حيث تمت الاستعانة به فى العمل بالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، لسنوات مضت، نظرا لتميزه الشديد فى الشئون الاقتصادية.
وقال رئيس الوزراء: "لقد كان محمد نجم قدوة لأقرانه، فى العلم والأخلاق، لم يبخل يوما بوقت أو مجهود. وندعو الله أن يغفر له ويرحمه، ويجعل صبره على مرضه فى ميزان حسناته".
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