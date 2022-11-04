إلغاء تصريح خطبة الجمعة لخطيب زاوية «نور الإيمان» بالمندرة

وحذرت مديرية أوقاف الإسكندرية- فى بيان، اليوم- جميع منتسبيها من مخالفة التعليمات، مشددة على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمساجد.
فى سياق آخر، ذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية- فى بيان، اليوم- أن الإدارات الفرعية شنت حملات رقابية مكثفة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة؛ للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع الغذائية والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ما أسفر عن تحرير 428 محضرا ضد التجار المخالفين.
وأضافت المديرية أن المحاضر التى تم تحريرها شملت مخابز بلدية مخالفة، إنتاج خبز ناقص الوزن، بيع أرز بسعر أزيد، عدم حمل شهادة صحية، عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، محاضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة، مجمعات استهلاكية مخالفة، بيع سجائر بسعر أزيد، بالإضافة إلى محضر لمخبز بلدى للتصرف فى 8 شكاير دقيق بلدى مدعم تزن الشيكارة الواحدة 50 كيلو جراما، محطة تموين سيارات مخالفة.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات؛ للعرض على النيابة العامة.
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